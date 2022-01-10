Сачко прошел во второй раунд квалификации Australian Open

Украинский теннисист Виталий Сачко сыграл свой дебютный матч в квалификации на турнирах Большого Шлема. Соперником украинца стал Зизу Бергс из Бельгии.

Теннисисты провели на корте 2,5 часа. В решающем сете Бергс обращался за помощью к физио и после защиты гейма на подаче (3:2) бельгиец снялся с игры.

Квалификация. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) — Зизу Бергс (Бельгия) – 3:6, 7:6(5), 2:3, отказ

Во втором круге квалификации Сачко сыграет с победителем матча Никола Милоевич (ATP 138) – Николас Кикер (АТР 216).

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