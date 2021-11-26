Сачко проиграл лидеру сборной Норвегии в матче Кубка Дэвиса

26.11.2021
23:19
Новость
Теннис
26–27 марта проходит стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины. Во втором матче дня играли Каспер Рууд и Виталий Сачко. Украинец проиграл своему сопернику в двух сета.
Теннисисты провели на корте около 80 минут.
Норвегия – Украина – 2:0
Матч 2
Каспер Рууд – Виталий Сачко – 6:3, 6:2
В первом поединке дня Илья Марченко потерпел поражение от Виктора Дурасовича.
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