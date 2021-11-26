Сачко проиграл лидеру сборной Норвегии в матче Кубка Дэвиса

26–27 марта проходит стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины. Во втором матче дня играли Каспер Рууд и Виталий Сачко. Украинец проиграл своему сопернику в двух сета.

Теннисисты провели на корте около 80 минут.

Норвегия – Украина – 2:0

Матч 2

Каспер Рууд – Виталий Сачко – 6:3, 6:2

В первом поединке дня Илья Марченко потерпел поражение от Виктора Дурасовича.

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