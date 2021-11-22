Сабо: я уверен, что «Бавария» выиграет у «Динамо»

Экс-наставник сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» - «Бавария».



«Киевлянам нужно постараться хотя бы занять третье место в группе. Но «Бавария» очень сильная команда. Там есть два полноценных состава. То, что мюнхенцы проиграли матч Бундеслиги «Аугсбургу» (1:2), это тем более их обозлит. Я уверен, что «Бавария» выиграет у «Динамо». Киевляне сейчас где-то уставшие. А победа динамовцев 6:1 над «Черноморцем» - это не показатель. Это комедия. Этого не должно быть в нашем футболе!

А то, что «Бавария» у «Динамо» выиграет, я уверен. Они сильнее нас. Никуда от этого не деться.

Могут ли украинские фанаты рассчитывать хотя бы на гол в исполнении «Динамо»? У Луческу на международной арене в матчах с сильными командами одна тактика. Когда он пришел в клуб и занялся защитой, в принципе он правильно сделал. Луческу выжал все из киевских футболистов. Выжать он больше ничего не может.

Поэтому, я считаю, что динамовцы будут защищаться. И, может быть, где-то на контратаке киевляне забьют. Но навряд ли. У «Баварии» команда хорошая. Естественно, немцы будут атаковать, прессинговать, не давать киевлянам принимать мяч. Эта «Бавария» умеет играть.

Отсутствие в составе семи игроков? У «Баварии» такие футболисты, что любого можно ставить играть. Это как и сборная Франции. У Дешама два с половиной состава. Также и у «Баварии», - сказал Сабо.

Матч «Динамо» - «Бавария» состоится 23-го ноября. Начало встречи в 19:45.

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