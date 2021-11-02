Сабо: в «Барселоне» творится безобразие, поэтому «Динамо» надо цепляться за очки

Экс-главный тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua, прокомментировал предстоящий матч четвертого тура Лиги чемпионов между киевлянами и каталонцами, который состоится сегодня в столице Украины на НСК Олимпийский.

«Барселона» есть «Барселона». Хотя у каталонцев, конечно, сейчас творится безобразие. Ушел главный тренер, попал на больничный Агуэро, не сыграют в Киеве еще пару игроков. Поэтому, конечно, для «Динамо» это хорошая возможность цепляться за очки. Хотя исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» не будет сильно ломать схему и сыграет в Киеве также, как ранее с Куманом. В любом случае испанцы тоже приехали за очками. Шапками их не закидаешь, нужно уважительно относиться к такому сопернику.

Что касается «Динамо», то я уверен, что открытого футбола со стороны киевлян не будет. Луческу поставит почти автобус, но он должен будет выдвигаться на половину поля соперника при быстрых контратаках. Если получится, будет шанс зацепиться за очки.

Конечно, турнирная ситуация такая, что проигравший в Киеве фактически лишится шансов на еврокубковую весну. Поэтому «Барселона тоже будет очень мотивирована в Киеве».

Ранее мнением о предстоящем матче в Киеве поделился экс-защитник киевлян Владислав Ващук.

Матч «Динамо» — «Барселона» пройдет 2 ноября и начнется в 22:00.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Матч «Динамо» – «Барселона» посетит делегат УЕФА, ранее работавший в киевском клубе

Ващук: «Динамо» в матче с «Барселоной» необходимо отдаться на поле на 120 процентов

Кардаш: неудачник матча «Динамо» – «Барселона» потеряет шансы на еврокубковую весну

Каким был мир, когда «Динамо» обыгрывало «Барселону»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.