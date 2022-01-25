Сабо: в альянс Шевченко и сборной Польши не верю

Тема возможного альянса Андрея Шевченко и сборной Польши – одна из главных на европейском медиа-пространстве. Своим мнением о настоящем и будущем своего бывшего подопечного по киевскому «Динамо» и сборной Украины с Meta-ratings.com.ua поделился один из авторитетных украинских тренеров - Йожеф Сабо.

«Не нужно было Шевченко туда идти. Неужели он не видел, что в «Дженоа» нет игроков? Прежде, чем идти работать с какой-то командой, потенциальный кандидат на роль главного тренера должен разослать своих помощников, чтобы те поехали и посмотрели ее футболистов и доложили ему об этом.

Я думал, что придя в генуэзский клуб, Андрей Шевченко договорился с руководством о покупке как минимум трех-четырех или пяти футболистов для усиления. Но никого при нем и не купили. А команда тем временем находится сейчас на предпоследнем месте. Хотя у замыкающей таблицу «Салернитаны» на три очка меньше и игра в запасе.

Как мне кажется, «Дженоа» уже не спасется от вылета. А что касается нового варианта для Шевченко, о котором в последние дни все только и говорят - сборной Польши, то я не верю. Если он человек здравомыслящий, то сейчас никуда не пойдет. Ему необходимо высидеть какой-то период, хорошо поразмыслив над тем, что сделал и зачем, правильно ли поступил, пойдя в «Дженоа», или неправильно. Шевченко необходимо отдохнуть. А уже потом, с новыми силами и свежим взглядом куда-то поехать».

Ранее сообщалось о том, что зарплата Шевченко в сборной Польши будет составлять 2,5 млн евро в год. Часть зарплаты будет выплачивать Польский футбольный союз, а часть — спонсоры.

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