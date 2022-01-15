Сабо: Шевченко сам себе нагадил, приняв тонущий «Дженоа»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал отставку Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа», после того как команда под руководством украинского специалиста потерпела 10 поражений в 11 матчах.

«Он еще после поражения «Милану» говорил, что руководство «Джеона» должно принять решение, продолжать ли с ним сотрудничество. Значит, к такому решению он был готов.

Извините за выражение, но Шевченко сам себе нагадил, приняв тонущий «Дженоа» в такой сложной турнирной ситуации. Кто его заставлял туда идти? Зачем он пошел в команду, которая шла на 17-м месте? Я этого не понимаю. Увидев две игры «Дженоа», ужаснулся. С таким подбором игроков команде в Серии А делать нечего. Конечно, наверное, у Шевченко была надежда на трансферное окно, потому что надо было брать как минимум пять новых футболистов. Но в итоге мало кого взяли. В итоге с таким составом на что-то рассчитывать было сложно.

Но он, как говорится, сам виноват в этой ситуации. Видимо, после сборной и Евро Шевченко думал, что легко сможет и в клубе. Но надо не забывать, какое везение было у украинцев при выходе из группы. Я не утверждаю, что Шевченко не понимает в футболе. Понимает. Но для того, чтобы его понимали, нужны футболисты. Увы, с таким подбором игроков в «Дженоа» ему ничего не светило. Жаль.

Шевченко был слишком уверен, что вытянет «Дженоа». Получилось, наоборот, «Дженоа» потянул его вниз. Тем более, не будем забывать, какой сложный календарь был у команды — «Рома», «Аталанта», «Милан».

Не думаю, что Шевченко сейчас сразу пойдет тренировать другую команду или сборную Польши. Он отдохнет, проанализирует то, что случилось.

20 миллионов компенсация? Думаю, что Шевченко и так не бедный человек. Встретился с руководством клуба и они договорились. Может, клуб заплатит половину из этой суммы, договорятся".

Ранее "Дженоа« официально объявил об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера итальянского клуба.

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