Сабо: шансы на победу в матче Шотландия – Украина 50 на 50

Известный украинский тренер Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua оценил соперника сборной Украины по плей-офф квалификации чемпионата мира-2022, а именно национальную команду Шотландии.



«Что думаю о том, что Украине попалась Шотландия в плей-офф квалификации чемпионата мира? Лучше не могло быть, потому что, наверное, ниже уровнем среди потенциальных соперников никого не было. Но давайте не будем спешить и рано радоваться. Шотландия сегодня непростой соперник. Играть в Шотландии непросто. Фанаты там сумасшедшие. Все футболисты сборной Шотландии играют в чемпионате Англии. Это не просто так.

Шансы на победу в матче Шотландия – Украина 50 на 50. Победитель пары Уэльс – Австрия будет легче, чем Шотландия. Но давайте пока что говорить о шотландцах. Вторую игру пока что отложим. С шотландцами Украине играть в Глазго. Там будут сумасшедшие зрители. И еще раз повторю, что Шотландия – это хорошая команда.

Фартовый стадион для сборной Украины, так как там обыграли на Евро шведов? Конечно, фартовый (смеется). Сборной Украины с Андреем Шевченко там подфартило. Пусть и снова подфартит.

Но вопрос в том, подойдут ли наши футболисты в хорошем тонусе. Зинченко, Малиновский и Яремчук должны быть в хорошей форме. Также Ярмоленко, если он будет играть за «Вест Хэм». А футболистам из чемпионата Украины тяжело будет, так как матч с шотландцами будет в марте.

Еще есть время до поединка. Много времени пройдет. Но будем ждать этот матч и поддерживать сборную Украины».

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».



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