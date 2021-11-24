Сабо: «Шахтеру» и «Заре» будет тяжело играть с итальянскими грандами

Известный украинский тренер Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua оценил шансы «Шахтера» в матче Лиги чемпионов с «Интером», а также высказался о поединке «Зари» с «Ромой» в рамках Лиги конференций.



«Шахтеру» в матче с «Интером» будет также тяжело, как и «Динамо» с «Баварией». Хотя скажу, что у «Шахтера» есть неплохие футболисты. Но «горнякам» предстоит играть на выезде, в Милане. Но посмотрим.

Что думаю по матчу «Зари» с «Ромой»? Я очень болел за Скрипника, потому что он у меня играл в сборной, он хороший футболист. Я понимаю, что каждый год из «Зари» уходят футболисты и он делает новую команду. Но смотришь - «Заря» выходит на поле, играет, забивает. Потом вторую игру смотришь – они ее совершенно проваливают. Непонятно почему. Сложно будет луганчанам с «Ромой». Хотя появились основные футболисты, которые болели. И они во Львове проиграли. Тяжело будет «Заре» с римлянами», - сказал Сабо.



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