Сабо: расплакался, узнав о смерти Морозова

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о смерти заслуженного тренера Украины Сергея Морозова, с которым они вместе работали экспертами на телеканале «Футбол».

«Пять дней назад в последний раз мельком виделись. Было всё нормально. Ничего не предвещало беды. И тут вчера ночью сообщили о его смерти. Я расплакался. Мы же вместе на канале работали, давно были знакомы, с праздниками друг друга поздравляли. Очень жаль, быстро всё так случилось, двухстороннее воспаление легких. Очень жаль, бог дал, бог взял. Будем его помнить. Для меня это большой удар, я расплакался, когда мне сообщили».

22 октября стало известно, что на 72-м году жизни умер Сергей Морозов.

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