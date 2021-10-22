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Сабо: расплакался, узнав о смерти Морозова

Игорь Яслик
Игорь Яслик
22.10.2021
13:47
Новость
Эксклюзивы
1 комментарий

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о смерти заслуженного тренера Украины Сергея Морозова, с которым они вместе работали экспертами на телеканале «Футбол».

«Пять дней назад в последний раз мельком виделись. Было всё нормально. Ничего не предвещало беды. И тут вчера ночью сообщили о его смерти. Я расплакался. Мы же вместе на канале работали, давно были знакомы, с праздниками друг друга поздравляли. Очень жаль, быстро всё так случилось, двухстороннее воспаление легких. Очень жаль, бог дал, бог взял. Будем его помнить. Для меня это большой удар, я расплакался, когда мне сообщили».

22 октября стало известно, что на 72-м году жизни умер Сергей Морозов.

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Комментарии (1)
Павел T
Посетитель
Я тоже. Очень жаль , казалось бы, лично незнакомого человека.Такой энергичный, в форме, выглядящий намного моложе своих лет,подтянутый, умный, интеллигентный человек...
0
22.10.2021 17:44

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