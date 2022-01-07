Сабо: Майкон в отборе — ноль с минусом, но Де Дзерби ставит его, а не Степаненко

Экс-наставник «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо считает, что главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби до сих пор не приспособился к реалиям УПЛ.



«До сегодняшнего дня он еще не понял до конца наш чемпионат. Поэтому все время крутит-вертит составом. Тот же Майкон — хорош в работе с мячом, а в отборе — ноль с минусом, хотя играет опорного полузащитника. Но-Де Дзерби его ставит. Поэтому мы постоянно говорим, что должен играть Степаненко, хоть он уже и возрастной. Это тот человек, который постоянно играет в отборе, все время останавливает контратаки противника. Я считаю, что он лучший опорник в Европе», — передает слова Сабо FanDay.

42-летний Де Дзерби возглавил «Шахтер» в конце мая прошлого года. До этого итальянец работал на родине с такими командами, как «Фоджа», «Палермо», «Беневенто» и «Сассуоло».

«Шахтер» ушел на зимний перерыв лидером УПЛ, опережая «Динамо» по разнице мячей. В первом официальном матче 2022 года «горняки» сыграют в Харькове с «Металлистом 1925» (26 февраля).

Ранее cтала известна сумма задолженности «Десны», из-за которой клуб получил бан от ФИФА.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Ребров высказался об игре «Шахтера» с Де Дзерби

Палкин назвал главные критерии при выборе в пользу Де Дзерби

Экс-легионер БАТЭ из Украины попал в сферу интересов «Черноморца»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.