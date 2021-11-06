Сабо: «Дженоа» не уровень Шевченко, но его карьере нельзя застаиваться

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо эксклюзивно для Meta-ratings.com.ua поделился мнением о том, что Андрей Шевченко в ближайшие дни должен получить назначение в клуб итальянской Серии А «Дженоа».

Йожеф Сабо

«Он давно хотел и говорил, что хочет уже работать клубным тренером, чтобы постоянно быть в футбольном процессе. Я думал, что он всё-таки возглавит «Милан», но «россо-нери» сейчас на хорошем ходу, поэтому там место занято.



«Дженоа» команда среднего уровня, почти внизу турнирной таблицы. Поэтому многое будет зависеть, будут ли у него возможности усилить состав. Считаю, что «Дженоа» немного не та команда для Шевченко, но, если он, конечно, хочет тренировать, застаиваться тоже нельзя.



Главное, чтобы он хорошо начал, не провалился, потому что иначе потом репутацию возвращать сложнее.



Думаю, Андрей Шевченко уже достаточно опытный тренер, не глупый. Он возьмёт в команду итальянских помощников, футболисты тоже должны понимать его. Поэтому желаю ему успехов, пусть все получится. Мы же будем следить и поддерживать его».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Хорошо, что Украина добыла очки в таблицу коэффициентов УЕФА». Цихмейструк — о еврокубковой неделе

Отступные в пять миллионов, слезы прощания: Хави возвращается в «Барелону»

Первый клубный контракт: Шевченко приехал в Геную

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.