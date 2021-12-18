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С 2024 года в Лиге Наций будут играть южноамериканские сборные

Игорь Яслик
Игорь Яслик
18.12.2021
11:54
Новость
Футбол

В турнире Лиги Наций ожидается интересное пополнение.

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек сообщил, что с 2024 года в турнире появятся сборные из Южной Америки.

Колумбия, Уругвай, Чили, Перу, Бразилия и Аргентина сразу попадут в Лигу А.

Боливия, Парагвай, Венесуэла и Эквадор — в Лигу B. При этом матчи будут проходить в Европе.

Напомним, что ранее сборной Украины в Лиге Наций в дивизионе В достались в соперники сборные Ирландии, Шотландии и Армении.

Состоялись два розыгрыша турнира. В 2019 году чемпионом стала сборная Португалии, в 2021 году — сборная Франции.

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