Рыкун: заработать я успел, доволен карьерой

Бывший полузащитник «Днепра», «Металлиста» и сборной Украины Александр Рыкун рассказал, что во время карьеры не думал о переходе в европейский клуб.
«Заработать я успел. Я доволен своей карьерой. Мне сейчас хватает меньше одной тысячи долларов в месяц.
Вот почему я должен работать как Шевченко? Золотой мяч? Все могло быть. Просто это надо было играть в каком-то европейском клубе, чтобы получить Золотой мяч. Как-то не рвался я. Все было хорошо здесь, а так, чтобы в Европу сильно хотелось, то нет», — сказал Рыкун в интервью youtube-каналу pressing.
Во время игровой карьеры Рыкун провел 334 матча и забил 56 мячей.
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