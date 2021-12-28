Рыкун – о сборной Украины: так вышло, не буду плакать на камеру как многие

Бывший полузащитник «Днепра», «Металлиста» и сборной Украины Александр Рыкун рассказал, почему не поехал на чемпионат мира-2006 в составе национальной команды.

«На ЧМ-2006 я не поехал, потому что не играл полгода в «Днепре». Как вышло, так и вышло. Я не буду сейчас перед камерой стоять и плакать о том, как я сожалею, всю жизнь мечтал и ревел. Зачем это? Было и было», — сказал Рыкун в интервью youtube-каналу pressing.

В составе сборной Украины Рыкун провел восемь матчей.

Напомним, что на чемпионате мира-2006 сине-желтые вышли в четвертьфинал, где уступили команде Италии (0:3).

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