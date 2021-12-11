Рябоконь: у многих игроков «Десны» заканчиваются контракты, команда измениться

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь подвел итоги матча 18-го тура украинской Премьер-лиги с «Ингульцом». Встреча завершилась поражением черниговской команды со счетом 1:2.

«Победил сильнейший. Скорее всего, победил тот, кто больше этого хотел. Футболисты хозяев поля чаще выигрывали борьбу, подборы, особенно это касается первого тайма. Можно говорить, что были реально голевые моменты во втором тайме, но этого оказалось мало.

У многих заканчиваются контракты. Команда, конечно, измениться, но насколько, я пока не могу сказать.

Мы выступили как середняки чемпионата и в этой игре, может и было, преимущество, но в целом мы находимся на том месте, которого заслуживаем», — сказал Рябоконь в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем сезоне УПЛ «Десна» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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