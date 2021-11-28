Рябоконь: у многих футболистов заканчиваются контракты, но надеюсь, «Десна» будет жить

У черниговской «Десны» в нынешнем сезоне возникли финансовые задолженности перед членами команды.



После матча с «Черноморцем» главный тренер черниговцев Александр Рябоконь в интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, не станет ли этот негативный факт причиной оттока футболистов из команды.

«Возможно. У многих игроков заканчиваются контракты, поэтому какие-то изменения обязательно будут. И в команде, и в клубе. Но надеюсь, что все будет хорошо и «Десна» будет жить».

Напомним, что в 15 туре УПЛ одесский «Черноморец» уступил на своем поле черниговской «Десне» со счетом 0:1.

Также «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» в матче УПЛ.



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