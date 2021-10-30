Рябоконь: класс «Шахтера» был ощутимым на протяжении всего матча

Главный тренер «Десны» прокомментировал матч 13-го тура украинской Премьер-лиги с «Шахтером», который завершился поражением черниговской команды со счетом 1:4.

«Шахтер» закономерно победил, имея большое игровое преимущество. Сложно против него играть, несмотря на то, что мы старались не давать сопернику свободного пространства. Даже не имея его, футболисты «Шахтера» разбирались в сложных ситуациях и создавали моменты возле наших ворот».

Очень быстрые игроки. Легко выходят из-под прессинга. Мы пытались сбить темп игры, чтобы лишить «горняков» преимущества в скорости, однако класс соперника все равно был ощутимым на протяжении всего матча», — сказал Рябоконь в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем сезоне УПЛ «Десна» занимает девятое место, имея в своем активе 18 очков.

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