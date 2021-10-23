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Рябоконь: «Десна» не смогла заменить ушедших в межсезонье защитников

Игорь Яслик
Игорь Яслик
23.10.2021
00:23
Новость
Футбол

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь дал комментарий после матча с «Александрией» (1:1) в рамках двенадцатого тура УПЛ.

«Можно быть довольным только победой. А так достаточно равная игра. Шансы были у нас и у соперника. Возможно, не хватило агрессии в штрафной площадке. Было очень много фланговых передач, особенно от Картушова. Но завершение атак, может, не хватило чуйки, мастерства. Традиционно имели проблемы в обороне тоже.

В чем заключаются проблемы в обороне? В прошлом сезоне были, наверное, более классные исполнители на этих позициях. Пока мы не смогли их заменить.

«Александрия» была лучше в борьбе? Возможно, они лучше действовали на подборах в начале матча. Очень много борьбы закончилось тем, что «Александрия» подбирала мяч. Но к команде нет претензий по самоотдаче», — сказал Рябоконь в интервью телеканалу «Футбол».

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