Русол рассказал о приоритетах «Днепра-1»

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол рассказал, как планирует функционировать днепровский клуб.

«Мы работаем в реалиях, когда рядом есть «Шахтер» и «Динамо», которые на рынке обладают большим ресурсом, чем мы. И они всегда пользуются ситуацией — когда «Металлист» распадался, у «Черноморца» были проблемы. Они всегда пытаются быть первыми на мяче.

Что мы можем предложить ребенку? Мы пытаемся создать систему, которая ему понравится и даст уверенность, что он добьется результатов, пройдя ее.

У нас есть красивые истории, которые мы можем подать родителям — тот же Супряга, Лунин, Ярмолюк. Необязательно быть в «Шахтере» или «Динамо», чтобы добиться определенных успехов.

Мы не работаем, чтобы продавать молодых футболистов. Раньше мы работали, чтобы прежде всего добиваться спортивного результата. Я считаю, что должен быть баланс между результатами и воспитанием молодых футболистов из своей академии. Тоже считаю, что мы, в хорошем смысле, должны быть использованы футболистом как определенный мостик и этап в карьере — чтобы через нас попадать в Европу, в хорошие клубы.

Уверен, что многие из академии мечтают играть в «Днепре», но они должны ставить более амбициозные задачи и стремиться попасть в европейский клуб. Мы не хотим быть «золотой клеткой», хотим им дать дорогу через «Днепр» в большой футбол, а потом красиво расстаться с ними и отправить их куда-то в Европу», — сказал Русол в интервью ресурсу «Трендец».

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