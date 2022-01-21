Русол прокомментировал возможный переход Коноплянки в «Днепр-1»

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол высказался о возможном подписании днепровским клубом вингера «Шахтера» Евгения Коноплянки.



«Сейчас мы не рассматриваем его кандидатуру, потому что у нас другой вектор развития. Думаю, что Евгений покажет себя на высоком уровне, но у нас другие приоритеты.

Хороша ли история с возвращением Коноплянки в Днепр? Возможно, со временем, но не сейчас», - цитирует Русола официальный сайт днепрян.

Также игрок «Динамо» на правах аренды перешел в венгерский клуб.



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