Румынскую бригаду арбитров назначили на матч между «Динамо» и «Барселоной»

Стало известно, кто обслужит поединок четвертого тура Лиги чемпионов между «Динамо» и «Барселоной», который состоится в Киеве 2 ноября.

Главным арбитром матча назначен румын Овидиу Хацеган, сообщает официальный сайт УЕФА. Его помощниками будут соотечественники Мирча Михаил Григориу и Себастьян Георге, а четвертым судьей станет Раду Петреску.

Ответственными за работу системы ВАР назначили итальянцев Марко Ди Белло и Маурицио Мариани (ассистент).

Напомним, что после трех туров «Барселона» идет на третьем месте с тремя очками, набранными благодаря победе над «Динамо» (1:0). Действующий чемпион Украины замыкает таблицу группы, в которой также играю «Бавария» и «Бенфика». У «Динамо» одно очко и ни одного забитого гола.

Последней репетицией противостояния с киевлянами для «Барселоны» стал матч с «Алавесом» (1:1).

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