«Рулав Одд» повторно заявил о снятии команды с чемпионата УХЛ

«Рулав Одд» повторно объявил о снятии с чемпионата Украинской хоккейной лиги. Соответствующее письмо о расторжении договора об участии в первенстве харьковский клуб направил президенту Федерации хоккея Украины Георгию Зубко и генеральному менеджеру УХЛ Дмитрию Христичу.



«Сезон 2021/22 стал кризисным для УХЛ за время работы с 2016 года. Исключение хоккейных клубов «Донбасс» и «Краматорск» с чемпионата, а также дальнейшее самостоятельное снятие с соревнований «Белого Барса» и «Мариуполя» повлекли за собой стремительное падение спортивного и маркетингового уровня чемпионата.

«Рулав Одд» этим письмом заявляет о расторжении в одностороннем порядке договора об участии в чемпионате и повторно сообщает о снятии с чемпионата Украины по хоккею с шайбой – чемпионата УХЛ сезона 2021/22 по собственной инициативе», – говорится в заявлении «Рулав Одд».

Также «Рулав Одд» потребовал от ФХУ официально опровергнуть информацию о том, что клуб сменил название на «Харьковские Берсерки».

После 18 сыгранных матчей харьковская команда занимала третье место в таблице Украинской хоккейной лиги.





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