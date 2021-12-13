Руководство «Реала» раскритиковало жеребьевку Лиги чемпионов

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо раскритиковал повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов.



Первая жеребьевка, после которой «сливочным» досталась «Бенфика», была признана недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением. Затем после повторного жребия соперником «Реала» по 1/8 финала стал «ПСЖ».

«Это было удивительно. Очень трудно понять такое. Нужно учитывать миллионы фанатов, а также весь спортивный мир, ожидавших жеребьевку.

Мы с энтузиазмом ждем встречу с «ПСЖ», понимая, что этот турнир значит для нашего клуба и фанов. Мы осознаем силу соперника и уровень их игроков, но уверены, что проведем два отличных матча. Надеемся выйти в четвертьфинал», – сказал Бутрагеньо в интервью Marca.

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