Руководство «Дженоа» приняло решение по будущему Шевченко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко останется на своей должности, сообщает Gazzetta.it.

Сегодня, 10 января, состоялась встреча руководства клуба, на которой украинский специалист получил вотум доверия как минимум до матча Кубка Италии с Миланом, который состоится 13 января.

Команда из Генуи под руководством Шевченко не одержала еще ни одной победы в Серии А, проиграв 6 из 9 матчей Серии А.

В текущем сезоне Серии А «Дженоа» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

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