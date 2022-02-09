Руководитель украинского футзала: УАФ при необходимости ответит на жалобу россиян

Президент украинской ассоциации футзала Сергей Владыко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал информацию о том, что УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство в отношении УАФ из-за поведения украинских болельщиков на полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу, который проходил в Нидерлдандах.

«Да, мы уже поставлены в известность, что УЕФА открыл дисциплиарное дело. На взгляд представителей российской стороны, им якобы не понравились политические речевки со стороны болельщиков. Мы с ними после игры не общались, но потом узнали, что они направили жалобу в УЕФА.

Когда будет вынесено решение, и как будет разбираться этот вопрос, мы пока не знаем. Но если потребуется и будет запрос, УАФ предоставит свой ответ и всю необходимую информацию и ответит на жалобу россиян. Пока такой просьбы к нам от УЕФА не было».

Напомним, что по мнению российского футбольного союза, антироссийские кричалки украинских фанатов носили политический характер, способствовали разжиганию ненависти по национальному признаку, а также содержали призывы к убийству.

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