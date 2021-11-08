Руководитель PR-службы «Шахтера» покинул клуб после 11 лет работы

Руководитель PR-службы «Шахтера» Андрей Бурлаков покинул клуб. Он посвятил «горнякам» 11 лет профессиональной карьеры. Об этом Бурлаков сообщил на своей странице в Facebook.

«It's time to say goodbye. Я покидаю «Шахтер» и пост руководителя PR-службы клуба.

3 должности, 11 лет, 21 трофей, сотни организованных матчей, тысячи проведенных информационных кампаний, 7000+ мониторинговых отчетов, 2.500.000+ миллиона подписчиков в соцсетях клуба и больше 100 неиспользованных дней отпуска) За это время было сделано столько проектов, что можно устать от самого их описания, поэтому не буду утомлять.

Огромное спасибо всем, и особенное - сотням журналистов, с кем удалось познакомиться благодаря любимой работе.

Это было отличное приключение, после которого я на всю жизнь останусь болельщиком «Шахтера», но пришло время двигаться дальше», — написал Бурлаков.

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