Руководитель польского футбола огласил решение по Шевченко

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша отреагировал на информацию о том, что Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.

«Шевченко — безусловно, интересный тренер. Но у него действующий контракт с «Дженоа». Прошу меня простить, но не хотел бы комментировать каждое имя, которое упоминают СМИ», — приводит слова Кулеши ресурс Interia.

Ранее «Дженоа» под руководством Андрея Шевченко в первом матче года добыл выездную ничью с «Сассуоло».

Андрей Шевченко с 2016-го по 2021 год возглавлял сборную Украины. Его главное достижение — выход в четвертьфинал Евро-2020. Это лучший результат сборной Украины на континентальных форумах.

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