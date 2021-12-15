Руководитель «Львова»: в клубе многие были уверены, что нам достанется «Шахтер»

Спортивный директор «Львова» Максим Стефанский отреагировал на жеребьевку четвертьфинала Кубка Украины, которая определила в соперники «горожанам» лидера УПЛ донецкий «Шахтер».

«Дулуб и два наших вице-президента тоже сразу говорили, что «Шахтер» будет. Мы уже их побеждали, поэтому, думаю, шансы есть. Если хотим выиграть Кубок — их все равно надо когда-то победить. Лучше раньше, чем потом.

Могли попасть на «Динамо», «Зарю» или «Ворсклу». На «Александрию» не могли, они были с нами в одной корзине. Конечно, если не шутить — это для нас один из самых серьезных соперников. Задача у нас есть, тоже хотим выиграть Кубок», — сказал Стефанский в интервью телеканалу «Футбол».

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