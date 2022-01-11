Руководитель «Десны»: у Калитвинцева есть действующий контракт с нашим клубом

Спортивный директор «Десны» Вадим Мельник поделился мнением о ситуации с Владиславом Калитвинцевым, который успел заключить контракт с «Александрией». Черниговский клуб собирается подавать жалобу в УАФ.

«На сегодня Калитвинцев официально является игроком «Десны». У него есть действующий контракт. Не знаю, почему он так поступил, почему был представлен в качестве игрока другого клуба. Мы будем отстаивать свои права на этого футболиста. Это — во-первых. Во-вторых, «Александрия» не имела права подписывать нашего футболиста.



Понятное дело, что мы будем обращаться в инстанции, которые отвечают за эти вопросы. По-спортивному это тоже неправильно. «Александрия» должна была нас предупредить или спросить… Калитвинцев — не свободный агент и на основании чего они заключили с ним контракт, я не знаю», — цитирует Мельника ресурс FanDay.

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