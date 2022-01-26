«Рух» заинтересовался голкипером тернопольской «Нивы»

Тернопольская «Нива» начала подготовку ко второй части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 29 января подопечные Андрея Купцова сыграют первый в этом году спарринг — с «Рухом».

По имеющейся информации, вратарь «Нивы» Mаксим Mеханив оказался на заметке у селекционеров «Руха» и у него будет возможность продемонстрировать свое умение в этой спарринге, после которого вратарь может отправится в расположение львовян.

Максим Механив

В то же время на просмотре в «Ниве» находятся пять потенциальных новичков, среди которых наиболее известен Евгений Оберман, ранее выступавший за «Львов» и «Mункач».

Напомним, что в 21 туре в Первой лиге «Нива» 19 марта сыграет в гостях с «Агробизнесом».

Ранее мы сообщали о том, что тернопольская «Нива» продлила контракт с третьим бомбардиром Первой лиги.

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