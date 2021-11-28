«Рух» выиграл у «Металлиста 1925» в матче УПЛ

28 ноября в рамках 16 тура УПЛ «Рух» играл с «Металлистом 1925».



Львовяне выиграли встречу со счетом 2:0 благодаря голам Борячука и Климчука.

Премьер-лига Украины. 16-й тур

«Рух» - «Металлист 1925» - 2:0 (1:0)

Голы: Борячук, 45, Климчук, 70.

В турнирной таблице УПЛ «Рух» с 16 очками идет на 10 месте. Харьковчане с 19 баллами идут девятыми.





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