«Рух» выиграл у «Металлиста 1925» в матче УПЛ

28.11.2021
19:52
Новость
Футбол
28 ноября в рамках 16 тура УПЛ «Рух» играл с «Металлистом 1925».
Львовяне выиграли встречу со счетом 2:0 благодаря голам Борячука и Климчука.
Премьер-лига Украины. 16-й тур
«Рух» - «Металлист 1925» - 2:0 (1:0)
Голы: Борячук, 45, Климчук, 70.
В турнирной таблице УПЛ «Рух» с 16 очками идет на 10 месте. Харьковчане с 19 баллами идут девятыми.
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