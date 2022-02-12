«Рух» уверенно обыграл латвийскую команду на сборах в Турции

«Рух» в рамках подготовки ко второй части сезона провел очередной спарринг в Турции. Львовская команда обыграла клуб латвийской лиги «Валмиера».

Встреча завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отличились Роман Карасюк и Ярослав Карабин.

Контрольный матч

«Рух» – «Валмиера» – 2:0

Голы: Карасюк, 4 (1:0). Карабин, 47 – с пенальти (2:0).

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