«Рух» сыграл вничью с «Акжайыком» на сборах в Турции

Львовский «Рух» провел первый контрольный матч на сборах в Турции. Соперником команды Леонида Кучука был «Акжайык» из Казахстана.

Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.

Контрольный матч

«Рух» - «Акжайык» - 1:1

Голы: Альваренга, 29 (1:0). ? (1:1).

Сегодня львовская команда проведет еще один спарринг. Соперником «Руха» будет эстонская «Левадия».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Рух» подписал сенегальского легионера

«Рух» прекратил сотрудничество с опытным голкипером

Вратарь «Руха» продолжит карьеру в «Минае»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.