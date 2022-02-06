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«Рух» сыграл вничью с «Акжайыком» на сборах в Турции

Павел Соловей
Павел Соловей
06.02.2022
12:52
Новость
Футбол

Львовский «Рух» провел первый контрольный матч на сборах в Турции. Соперником команды Леонида Кучука был «Акжайык» из Казахстана.

Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.

Контрольный матч

«Рух» - «Акжайык» - 1:1

Голы: Альваренга, 29 (1:0). ? (1:1).

Сегодня львовская команда проведет еще один спарринг. Соперником «Руха» будет эстонская «Левадия».

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