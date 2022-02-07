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«Рух» сыграл два спарринга на сборе: видеообзоры матчей

Игорь Яслик
Игорь Яслик
07.02.2022
11:25
Новость
Футбол

6 февраля львовский «Рух» серьезно поработал на зимнем сборе в Турции.

Сначала «желто-черные» провели контрольный матч с казахстанским «Акжайыком». Игра закончилась со счетом 1:1, единственный гол за львовскую команду на 29-й минуте забил Альваренга.

Затем «Руху» удалось одержать волевую победу над чемпионом Эстонии «Левадией». Львовяне долго уступали в счете после пропущенного гола на 31-й минуте. Однако на 87-й минуте Плюмен реализовал пенальти, а в компенсированное ко второму тайму время Климчук забил решающий мяч.

Напомним, что «Рух» ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в таблице УПЛ, набрав за 17 матчей 18 очков.

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