«Рух» сыграл два спарринга на сборе: видеообзоры матчей

6 февраля львовский «Рух» серьезно поработал на зимнем сборе в Турции.

Сначала «желто-черные» провели контрольный матч с казахстанским «Акжайыком». Игра закончилась со счетом 1:1, единственный гол за львовскую команду на 29-й минуте забил Альваренга.

Затем «Руху» удалось одержать волевую победу над чемпионом Эстонии «Левадией». Львовяне долго уступали в счете после пропущенного гола на 31-й минуте. Однако на 87-й минуте Плюмен реализовал пенальти, а в компенсированное ко второму тайму время Климчук забил решающий мяч.

Напомним, что «Рух» ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в таблице УПЛ, набрав за 17 матчей 18 очков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Источник: у Супряги в «Сампдории» может появиться новый конкурент

Сборную России в Пекине заставили играть в масках

Источник: Коваленко не сыграет в матче «Специи» против конкурента в борьбе за выживание

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.