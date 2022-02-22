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«Рух» сыграет с «Колосом» без трех футболистов

Игорь Яслик
Игорь Яслик
22.02.2022
18:25

23 февраля футболисты «Руха» начнут подготовку к поединку 19 тура чемпионата УПЛ — с «Колосом».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, главный тренер Леонид Кучук не сможет задействовать всех ведущих игроков. Хуже всего ситуация с аргентинским легионером Фабрисио Альваренгой, который на сборе в Турции был серьезно травмирован и вернется в строй лишь осенью.

Не смогут помочь львовянам и два нападающих — Андрей Борячук и Даниил Кондраков. Первый даже выезжал с командой на турецкий сбор, однако лишь несколько раз привлекался к занятиям в общей группе, поскольку еще дают о себе знать последствия травмы. Поэтому возвращение Борячука и Кондракова в строй в лучшем случае возможно в начале марта.

По имеющейся информации, больше не будут защищать цвета «Руха» легионеры Mилош Стаменкович, Осазе Де Розарио, Андрей Кухарук и Роман Гагун.

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У «Руха» потери перед рестартом УПЛ

Напомним, что «Рух» занимает в чемпионате УПЛ 11 место, набрав 18 очков и имея игру в запасе.

Ранее мы сообщали о том, что экс-полузащитник «Руха» пополнил состав «Мариуполя» на правах свободного агента.

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