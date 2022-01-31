«Рух» прекратил сотрудничество с опытным голкипером

31.01.2022
19:52
Новость
Футбол
Украинский вратарь Александр Бандура покинул львовский «Рух». Соглашение с 35-летним голкипером прекращено по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.
Бандура перешел в «Рух» в начале 2020 года. Всего за желто-черных голкипер сыграл в 30 матчах.
В текущем сезоне Бандура провел за «Рух» 5 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 8 мячей.
Ранее была информация, что Бандура может перейти в «Минай».
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