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«Рух» прекратил сотрудничество с опытным голкипером

Павел Соловей
Павел Соловей
31.01.2022
19:52
Новость
Футбол

Украинский вратарь Александр Бандура покинул львовский «Рух». Соглашение с 35-летним голкипером прекращено по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Бандура перешел в «Рух» в начале 2020 года. Всего за желто-черных голкипер сыграл в 30 матчах.

В текущем сезоне Бандура провел за «Рух» 5 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 8 мячей.

Ранее была информация, что Бандура может перейти в «Минай».

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