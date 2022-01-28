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«Рух» подписал сенегальского легионера

Павел Соловей
Павел Соловей
28.01.2022
20:12
Новость
Футбол
«Рух» подписал сенегальского легионера

Львовский «Рух» официально представил четвертого зимнего новичка. Им стал 27-летний сенегальский центральный защитник Эльхаджи Папе Диав.

В Европе выступал за бельгийский «Вербродеринг», польскую «Корону», а также французские «Анже» и «Кан». Его последним клубом был «Жальгирис», с которым он стал чемпионом Литвы.

Ранее львовскую команду усилили 26-летний французский вингер Фредди Плюман, 23-летний голландский защитник Лассана Файе и 23-летний бразильский хавбек Эдсон.

На зимний перерыв «Рух» ушел на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков в 17 матчах.

Ранее мы сообщали, что Mинай» возьмет на сбор в Турцию шесть новичков.

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