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«Рух» официально представил бразильского новичка

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
27.01.2022
14:25
Новость
Футбол

Полузащитник Эдсон стал игроком «Руха», сообщает официальный сайт львовского клуба.

Детали контракта не разглашаются. Футболист будет выступать под номером 35.

Эдсон – воспитанник бразильского «Алекрина». В этой же команде дебютировал на профессиональном уровне. Выступал за «Глобо». С лета 2020-го играл за «Баию», из которой и переехал в Украину. В составе бразильской команды сыграл 36 матчей, без результативных действий.

Играет на позиции опорника, также может быть центральным полузащитником и правым защитником. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

Рух

Также защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу».

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