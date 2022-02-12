«Рух» обыграл «Насаф» в контрольном матче

«Рух» провел второй товарищеский матч за день на сборе в Турции. После победы над латвийской «Валмиерой» (2:0) львовская команда обыграла и «Насаф» из Узбекистана с таким же счетом.

В составе «Руха» мячи забили Марко Сапуга и Юрий Климчук.

Контрольный матч

«Рух» – «Насаф» – 2:0

Голы: Сапуга, 29 (1:0). Климчук, 82 (2:0).

«Рух» занимает 11-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

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