«Рух» обыграл «Насаф» в контрольном матче

12.02.2022
19:40
Новость
Футбол
«Рух» провел второй товарищеский матч за день на сборе в Турции. После победы над латвийской «Валмиерой» (2:0) львовская команда обыграла и «Насаф» из Узбекистана с таким же счетом.
В составе «Руха» мячи забили Марко Сапуга и Юрий Климчук.
Контрольный матч
«Рух» – «Насаф» – 2:0
Голы: Сапуга, 29 (1:0). Климчук, 82 (2:0).
«Рух» занимает 11-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
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