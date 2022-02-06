«Рух» обыграл чемпиона Эстонии

06.02.2022
21:05
Новость
Футбол
В рамках подготовки ко второй части сезона «Рух» провел очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником львовской команды был чемпион Эстонии – «Левадия».
Контрольный матч завершился волевой победой «Руха» со счетом 2:1.
Отметим, что львовская команда сегодня провела два спарринга.
Контрольный матч
«Рух» – «Левадия» – 2:1
Голы: Зака, 31 (0:1). Плюмен, 87 – с пенальти (1:1). Климчук, 90+1 (2:1).
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