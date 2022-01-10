«Рух» объявил о прекращении сотрудничества с хавбеком

Полузащитник Орест Кузык покинул «Рух». Контракт с 26-летним агентом прекращен по согласию сторон, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Ранее была информация, что Кузык станет игроком одесского «Черноморца».

Ранее он также выступал за кипрский «Пафос», «Десну», «Днепр-1», греческую «Яннину», «Сталь», «Говерлу» и молодежку «Динамо».

В осенней части сезона Кузык провел в составе «Руха» в чемпионате УПЛ девять матчей и забил один гол.

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