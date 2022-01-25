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«Рух» объявил о подписании воспитанника «Ланса»

Павел Соловей
Павел Соловей
25.01.2022
15:40
Новость
Футбол

Нападающий Анж-Фредди Плумен продолжит карьеру в Украине. 26-летний французский форвард подписал контракт с «Рухом», сообщает пресс-служба львовского клуба.

Плумен является воспитанником «Ланса». Также он выступал за «Ред Стар», «Фулэм», «Седан», «Кевийи», «Хапоэль» Хадера, «Бейтар» Иерусалим, «Самсунспор» и «Вестерло».

Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает Плумена в 400 тысяч евро.

На зимний перерыв «Рух» ушел на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков в 17 матчах.

Ранее мы сообщали, что вратарь «Вереса» перейдет в «Краматорск».

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