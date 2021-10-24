«Рух» и «Минай» забили четыре мяча на двоих

В матче 12-го тура украинской Премьер-лиги «Рух» на «Арене Львов» принимал «Минай». Поединок завершился вничью со счетом 2:2.

На 12-й минуте гости открыли счет благодаря точному удару Ахмедзаде. В начале второго тайма «Рух» сравнял счет, отличился Альваренга.

На 67-й минуте «Минай» снова вышел вперед, но «Рух» быстро сравнял счет.

Премьер-лига

12 тур

«Рух» - «Минай» - 2:2

Голы: Ахмедзаде, 12 (0:1). Альваренга, 48 (1:1). Билоног, 67 (1:2). Климчук, 72 (2:2).

«Рух» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Минай» - 12-й, имея в своем активе восемь очков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Стало известно, будет ли «Рух» просить УПЛ перенести матч с «Минаем»

Вратарь «Руха» вышел из самоизоляции и сможет сыграть против «Миная»

Удаление Тилля, успешные замены: пять главных моментов победы «Шахтера» над «Ворсклой»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.