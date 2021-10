«Рух» и «Александрия» не смогли забить в матче с удалением

Второй матч воскресной программы тринадцатого тура УПЛ состоялся во Львове.

«Рух» принимал «Александрию». Несмотря на статус хозяев поля, «желто-черные» в основном оборонялись и ни разу не попали в створ чужих ворот. Впрочем, «Руху» удалось не пропустить. Удаление Ореста Кузика не сказалось на исходе матча.

«Александрия» осталась в текущей таблице на шестом месте с 20-ю очками, однако команда Юрия Гуры уже четыре тура не может победить.

«Рух» расположился на 10-й строчке с 13-ю пунктами.



Ранее «Львов» одержал выездную победу над «Колосом».

УПЛ. 13 тур

«Рух» — «Александрия» — 0:0 (0:0)

«Рух»: Панькив, Рунич (Кузик, 58), Белый, Федорчук (Притула, 76), Сыч, Мартынюк, Альваренга, Карасюк, Мысык, Таллес (Стаменкович, 86), Борячук (Кондраков, 58).

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Демченко (Мустафаев, 69), Рыбалка, Кирюханцев (Кожушко, 69), Калюжный, Третьяков, Спинелли (Устименко, 46).

Предупреждения: Рунич, Сыч, Альваренга, Кузик — Демченко, Устименко, Калюжный, Бабогло.

Удаление: Кузик (90+3)



