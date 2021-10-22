«Рубикон» усилился воспитанником «Динамо»

Столичный клуб Второй лиги оформил отношения с фланговым полузащитником.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 22-летний хавбек Максим Кулиш на правах свободного агента присоединился к «Рубикону». Контракт подписан до июня 2022 года.
Кулиш является выпускником динамовской академии, играл за молодежные команды «Динамо», «Ворсклы», «Александрии» (2 матча в Кубке Украины за основу) и «Миная», а также словацкую «Сеницу». Выступал за юношеские сборные Украины.
«Рубикон» в первых 13 матчах чемпионата Второй лиги набрал 10 очков и занимает 13-е место в группе А из 15.
23 октября команда Виктора Куряты «на выезде» сыграет с соседом по турнирной таблице «АФСК Киев».
Ранее стало известно, что аутсайдер Второй лиги подписал бывших игроков «Полесья» и «Ингульца».
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