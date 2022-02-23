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Ротань высказался о перспективах Коноплянки в «Краковии»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
23.02.2022
11:23

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился мнением о Евгении Коноплянке.

«Вернется ли старый Коноплянка? 100%. Основные качества он не потерял, не стал медленнее в скорости. А что он игрок высочайшего уровня – никого сомнения. Его мысли, нестандартные действия, думаю, любой команде будут в помощь.

Просто ему надо проанализировать для себя. Найти в себе мотивацию доказать всем, кто его критикует, опять вернуться на прежний уровень. Уверен в нем, что он это сделает», – сказал Ротань в интервью SportArena.

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