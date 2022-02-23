Ротань высказался о перспективах Коноплянки в «Краковии»

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился мнением о Евгении Коноплянке.



«Вернется ли старый Коноплянка? 100%. Основные качества он не потерял, не стал медленнее в скорости. А что он игрок высочайшего уровня – никого сомнения. Его мысли, нестандартные действия, думаю, любой команде будут в помощь.

Просто ему надо проанализировать для себя. Найти в себе мотивацию доказать всем, кто его критикует, опять вернуться на прежний уровень. Уверен в нем, что он это сделает», – сказал Ротань в интервью SportArena.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Коноплянка: я – Роналдиньо-младший

Бартулович: Коноплянка – это звезда для польской Экстраклассы

Белик: Коноплянка как футболист выше уровнем, чем «Краковия»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.