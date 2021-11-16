Ротань: в целом, я очень доволен ребятами

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал победу над Сербией (2:1) в квалификации Евро-2023.

«В целом, я очень доволен ребятами. В обороне немного непривычно играли – рад, что они за эти 3 дня все схватили. В атаке мы хорошо выглядим в последнее время, у нас хорошая структура. Доволен ребятами результатами и, прежде всего, их отношением.

Пенальти Бондаренко? Ничего страшного. Однажды отнеслись к пенальти не лучшим образом, и это где-то сказалось. Это жизнь, нужно понимать. Ребята молодые, со временем поймут.

Пропущенный гол – одна из немногих наших ошибок. Чуть не поплатились за это. А то, что победили и забили – большая заслуга Львова и этого стадиона.

Сказал ребятам, что нужно сегодня отцепить Сербию и думать об основном конкуренте – Франции. Пусть результат первой игры был неудачный (0:5), они докажут, что они лучше Франции», – сказал Ротань.

После 6 туров у Сербии 5 очков, у Украины – 13. Франция лидирует в группе с 16 пунктами.

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