Ротань: украинская молодежка очень долго возвращается в игру после ошибок

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча с Сербией в рамках отбора к Евро-2023. Игра состоится 18 ноября на стадионе «Арена Львов».

«Работаем сейчас над реализацией, потому что много моментов не используем. Нужно такие матчи — это уже не впервые — закрывать еще в первом тайме. После перерыва любая наша ошибка становится роковой. Потом очень долго возвращаемся в игру и еще имеем моменты, но, к сожалению, не забиваем их.

И ребята переживают, и мы переживаем, но ничего страшного — это футбол, мы двигаемся дальше. Надеюсь, что мы станем только сильнее и в следующем матче уже продемонстрируем как реализацию, так и результат», — сказал Ротань в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что украинская молодежка в ноябре успела сыграть с Северной Македонией (1:1).

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