Ротань рассказал о готовности «молодежки» к матчу с Сербией

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2023 против Сербии, который состоится во вторник, 16 ноября во Львове на «Львов Арене».

«Игра с сербами будет для сборной Украины принципиальной и ключевой. Сербия – сильный оппонент как в командных действиях, так и в индивидуальных. Игроки этой команды хорошо работают с мячом. Мы смотрели много матчей, поэтому изучили сильные и слабые стороны.

Что касается нашей команды, то, прежде всего, нужно было хорошо восстановиться психологически после матча в Северной Македонии. Игра нам давалась, мы должны были еще в первом тайме закрывать вопрос о победителе, но когда пропустили, где-то минут 15 приходили в сознание. Затем снова начали создавать моменты и были близки к успеху, но, к сожалению, выиграть не удалось.

Сейчас это несколько другая команда, у них сменился главный тренер. Сербы стали больше играть вертикально за счет длинных передач.

К сожалению, без травм не обошлось. В ближайшем матче мы не сможем рассчитывать на Александра Назаренко и Владимира Бражко".

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