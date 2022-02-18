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Ротань: Мудрик гораздо выше уровня УПЛ

Павел Соловей
Павел Соловей
18.02.2022
13:55

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился мнением о полузащитнике донецкого «Шахтера» Михаиле Мудрике.

«Де Дзерби, наверное, тот тренер, который к нему достучался и объяснил, что он от него хочет. Поэтому сейчас вы видите совсем другого Мудрика.

Михаил Мудрик — он мудрый. Мудро играет. Я за ним наблюдаю и могу сказать, что он действительно помудрел. Остаюсь при том же мнении, что он гораздо выше уровня УПЛ», — сказал Ротань в интервью Sport Arena.

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик сыграл в 19 матчах «Шахтера», забил два мяча и отдал девять результативных передач.

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